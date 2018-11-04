Film ve dizi platformu Netflix, yeni bir projeye imza atacak. Önümüzdeki yıl çekilecek olan komedi filminin adı, Tall Girl (Uzun Kız) olacak. Filmde 16 yaşındaki uzun boylu bir genç kızın bedeni ve dünyayla nasıl başa çıkmayı öğrendiği yıllar, eğlenceli bir dille anlatılacak. Projenin başrolünde olmak isteyen 13 ila 21 yaş arasındaki, boyu en az 1.80 olan genç kızlar Netflix'e başvurabilecek.
FİZİĞİNİ KORUYACAK
Başvurular, 5 ve 21 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacak. Çekimler ise Ocak 2019'da başlayacak. Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin 22 yaşındaki büyük kızı Deren Talu da başrol seçmelerine katılacak. Yaşı ve 1.78 boyuyla aranan kriterleri ucundan kaçıran genç güzel, şansını sonuna kadar deneyecek. Rolü kapabilmek için elinden geleni yapacak. Talu, Bu süreçte düzgün fiziğini korunmak için de spora ve diyete daha çok ağırlık verecek.
DEFNE'DEN TAM DESTEK
NETFLİX'E GÖZ KIRPTI
22 yaşındaki Deren Talu, geçtiğimiz yıllarda Amerika'ya giderek Los Angeles'ta oyunculuk eğitimi almıştı. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen Talu, Netflix'in filminde yer almak için düğmeye bastı.
FİZİĞİNİ KORUYACAK
Başvurular, 5 ve 21 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacak. Çekimler ise Ocak 2019'da başlayacak. Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin 22 yaşındaki büyük kızı Deren Talu da başrol seçmelerine katılacak. Yaşı ve 1.78 boyuyla aranan kriterleri ucundan kaçıran genç güzel, şansını sonuna kadar deneyecek. Rolü kapabilmek için elinden geleni yapacak. Talu, Bu süreçte düzgün fiziğini korunmak için de spora ve diyete daha çok ağırlık verecek.
DEFNE'DEN TAM DESTEK
NETFLİX'E GÖZ KIRPTI
22 yaşındaki Deren Talu, geçtiğimiz yıllarda Amerika'ya giderek Los Angeles'ta oyunculuk eğitimi almıştı. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen Talu, Netflix'in filminde yer almak için düğmeye bastı.
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