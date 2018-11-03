Sosyete kazığı

MUĞLA Bodrum'daki lüks beachler, her yıl olduğu gibi bu yaz da sosyetik isimlerle dolup taştı. Cemiyet hayatının önemli isimleri, yaz boyu lahmacun ayranın 70 liraya satıldığı lüks mekanlara aktı. Ancak işletmeler, veresiyeciler yüzünden zarara uğradı. Yaz boyunca Bodrum'daki lüks beachlerden ayrılmayan bazı ünlü isimler, Mandarin ve Maça Kızı gibi gözde mekanların daimi müşterileri arasında yer aldı.
TELEFONA ÇIKMIYORLAR
Çevrelerine hava atmak için lüks mekanlarda yiyip içen bazı isimler, birkaç sefer gelen hesaba nakit ödeme yaptı. Bu şekilde işletmecilerin güvenini kazanan bu isimler, daha sonra gittikleri mekanlara borçlandı. Hesabı veresiye defterine yazdırdı. Ancak aradan günler geçmesine rağmen işletmelere ödeme yapılmadı. Lüks mekanlar, veresiye yazdıran müşterileri tek tek aradı. Ancak telefonu açan olmadı. "Maça Kızı" adlı mekanın 400 bin, Mandarin ve diğer gözde mekanların ise 250 bin lira alacağının olduğu söylentisi yayıldı. Magazin dünyasının yakından tanıdığı bir ismin Bodrum'daki lüks bir mekana 110 bin lira borcu olduğu söyleniyor.
DOĞAN SAVAŞ
TELEFONA ÇIKMIYORLAR
Çevrelerine hava atmak için lüks mekanlarda yiyip içen bazı isimler, birkaç sefer gelen hesaba nakit ödeme yaptı. Bu şekilde işletmecilerin güvenini kazanan bu isimler, daha sonra gittikleri mekanlara borçlandı. Hesabı veresiye defterine yazdırdı. Ancak aradan günler geçmesine rağmen işletmelere ödeme yapılmadı. Lüks mekanlar, veresiye yazdıran müşterileri tek tek aradı. Ancak telefonu açan olmadı. "Maça Kızı" adlı mekanın 400 bin, Mandarin ve diğer gözde mekanların ise 250 bin lira alacağının olduğu söylentisi yayıldı. Magazin dünyasının yakından tanıdığı bir ismin Bodrum'daki lüks bir mekana 110 bin lira borcu olduğu söyleniyor.
DOĞAN SAVAŞ
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