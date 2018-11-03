  • Saklambaç
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 00:51
  • Gazete

Meryem Uzerli'den Maldivler pozu

Uzerli, Maldivler’de deniz ve güneşin keyfini sürüyor

Maldiv sultanı
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki 'Hürrem Sultan' rolüyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli'den cesur paylaşım... Dün tatil için soluğu Maldivler'de alan 35 yaşındaki güzel oyuncu, bembeyaz kumlara uzanıp böyle poz verdi. Meryem Uzerli, büyük beğeni alan bu paylaşımıyla kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.
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