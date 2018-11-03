Meryem Uzerli'den Maldivler pozu

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki 'Hürrem Sultan' rolüyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli'den cesur paylaşım... Dün tatil için soluğu Maldivler'de alan 35 yaşındaki güzel oyuncu, bembeyaz kumlara uzanıp böyle poz verdi. Meryem Uzerli, büyük beğeni alan bu paylaşımıyla kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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