Kendi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in hamile olduğu haberini alınca mutluluktan havalara uçan Burak Özçivit'ten alkışlık karar… Özçivit, önceki akşam 3 aylık hamile eşiyle Arnavutköy Balıkçısı'nda yemekteydi.
İddiaya göre; Evcen, doğumu kendisinin de dünyaya geldiği Almanya'nın Solingen şehrinde yapmak istedi. Yaşanan fikir ayrılığına ise dün Özçivit nokta koydu: "Bebeğimiz, kendi vatanımızda dünyaya gelecek."
DOĞAN SAVAŞ
İddiaya göre; Evcen, doğumu kendisinin de dünyaya geldiği Almanya'nın Solingen şehrinde yapmak istedi. Yaşanan fikir ayrılığına ise dün Özçivit nokta koydu: "Bebeğimiz, kendi vatanımızda dünyaya gelecek."
DOĞAN SAVAŞ
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