  • Saklambaç
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 01:58
  • Gazete

son noktayı koydu: Evladımız, ’de doğacak!

’in bebeğini kendisinin de doğum yeri olan ’da dünyaya getirmek isteğine önceki akşam , nokta koydu: ‘Evladımız, ’de doğacak!’

Vatan evladı
Kendi gibi oyuncu eşi 'in hamile olduğu haberini alınca mutluluktan havalara uçan 'ten alkışlık karar… Özçivit, önceki akşam 3 aylık hamile eşiyle Arnavutköy Balıkçısı'nda yemekteydi.

İddiaya göre; Evcen, doğumu kendisinin de dünyaya geldiği 'nın Solingen şehrinde yapmak istedi. Yaşanan fikir ayrılığına ise dün Özçivit nokta koydu: "Bebeğimiz, kendi vatanımızda dünyaya gelecek."

DOĞAN SAVAŞ
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