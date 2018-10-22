Son çıkış 2 kasım’da

Baş rollerini Deniz Celiloğlu ve Ezgi Çelik'in paylaştığı, yönetmen Ramin Matin'in üçüncü uzun metraj sinema filmi "Son Çıkış" 2 Kasım'da vizyona girecek. Sinema eleştirmenlerinden tam not alan filmde İstanbul'dan kaçmaya çalışan ve kendini bir anda sancılı kentsel dönüşümün ortasında bulan Tahsin'in, meteliksiz ve telefonsuz yol arayışı anlatılıyor...