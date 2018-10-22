Baş rollerini Deniz Celiloğlu ve Ezgi Çelik'in paylaştığı, yönetmen Ramin Matin'in üçüncü uzun metraj sinema filmi "Son Çıkış" 2 Kasım'da vizyona girecek. Sinema eleştirmenlerinden tam not alan filmde İstanbul'dan kaçmaya çalışan ve kendini bir anda sancılı kentsel dönüşümün ortasında bulan Tahsin'in, meteliksiz ve telefonsuz yol arayışı anlatılıyor...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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