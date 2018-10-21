Bir ay önce aşklarına kaldıkları yerden 'devam' kararı alan Sıla ile Ahmet Kural'ın ilişkisi evliliğe gidiyor. Yedi aylık aranın ardından Kural'ın barışma teklifini 'evlilik' şartıyla kabul ettiği konuşulan popçu, yeniden aşkıyla aynı evde yaşamaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Kavacık'taki evinden taşınan Sıla, ünlü oyuncuyla civardaki daha büyük bir eve taşındı. Kural'la yeniden bir araya geldiği için yüzünde güller açan 38 yaşındaki popçu, aşkıyla bol bol hasret gideriyor.
Aynı evde yaşamaya başlayan ünlü çift, evlilik hazırlıklarına başladı.
DOĞAN SAVAŞ
Geçtiğimiz günlerde Kavacık'taki evinden taşınan Sıla, ünlü oyuncuyla civardaki daha büyük bir eve taşındı. Kural'la yeniden bir araya geldiği için yüzünde güller açan 38 yaşındaki popçu, aşkıyla bol bol hasret gideriyor.
Aynı evde yaşamaya başlayan ünlü çift, evlilik hazırlıklarına başladı.
DOĞAN SAVAŞ
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