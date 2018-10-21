ay önce aşklarına kaldıkları yerdenkararı alanileilişkisi evliliğe gidiyor. Yedi aylık aranın ardındanbarışma teklifinişartıyla kabul ettiği konuşulan popçu, yeniden aşkıyla aynı evde yaşamaya başladı.günlerdeevinden taşınanünlü oyuncuyla civardaki daha büyük bir eve taşındı. Kural'la yeniden bir araya geldiği için yüzünde güller açan, aşkıyla bol bol hasret gideriyor.Aynı evde yaşamaya başlayan ünlü çift, evlilik hazırlıklarına başladı.