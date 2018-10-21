  • Saklambaç
  • 21.10.2018
  • Son Güncelleme: 21.10.2018 - 01:07
  • Gazete

Hollywood’da kapışılıyor

Hollywood’da kapışılıyor
Hollywood'un Türk yıldızı , önceki gün Los Angeles'taki Paramount Pictures Stüdyoları'ndaydı. Aksoy'un oyuncu Michael B. Jordan ile aynı projede yer alabileceği açıklandı. Dün ise Aksoy, 'dan paylaştığı fotoğrafa dünyanın en büyük film yapım şirketlerinden Warner Bros'un konumunu yapıştırdı. Bu durum, güzel oyuncunun birçok yapımcıdan teklif aldığını ortaya çıkardı.

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