Hollywood’da kapışılıyor

Hollywood'un Türk yıldızı Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Los Angeles'taki Paramount Pictures Stüdyoları'ndaydı. Aksoy'un oyuncu Michael B. Jordan ile aynı projede yer alabileceği açıklandı. Dün ise Aksoy, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa dünyanın en büyük film yapım şirketlerinden Warner Bros'un konumunu yapıştırdı. Bu durum, güzel oyuncunun birçok yapımcıdan teklif aldığını ortaya çıkardı.
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