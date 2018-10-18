Çok güzel hareketler

Yaşam koçu Şeyda Coşkun, önceki gün ablası Tuğba Coşkun ile Bebek'teydi. Ablasına açmagerme hareketleri yaptıran güzel koç, bir yandan Tuğba Coşkun'un fotoğraflarını çekti. Neşeli halleri ile dikkat çeken Coşkun kardeşler, sahilde 1.5 saat spor yaptı.
İki güzel kardeş, yaz-kış demeden düzenli olarak yürüyüş yapmayı ihmal etmiyor.
HALİL ÇİLİNGİR
İki güzel kardeş, yaz-kış demeden düzenli olarak yürüyüş yapmayı ihmal etmiyor.
HALİL ÇİLİNGİR
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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