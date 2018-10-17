Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve iki çocuğuyla yaşadığı Çubuklu'daki evinin bahçesinde organik sebze ve meyve yetiştiren Selin Gökbakar, doğal yaşama iyice alıştı. Ailesi için yaptığı leziz ve sağlıklı yemeklerle mutfaktaki marifetini gözler önüne seren Selin Hanım, profesyonel aşçılara taş çıkarır oldu. Geçtiğimiz aylarda Nutella'da kullanılan palm yağının kansere yol açtığına dair çıkan haberleri okuyan Selin Gökbakar, hemen kolları sıvadı. Bugüne kadar evinde her türlü yemek hatta dondurmayı da kendisi yapan Selin Hanım, şimdi de kendi Nutella'sını yapmaya başladı. Selin Gökbakar'ın fındık, kakao, şeker, vanilya ve süt gibi malzemelerle Nutella'sını kendi yapması ise "Organik anne işbaşında" dedirtti.
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