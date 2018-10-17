Moda dersi

Sosyetik modacı Neslihan Yargıcı, önceki gün Capacity AVM'de çocuklarla bir araya geldi. Miniklerle tek tek ilgilenip onlara moda hakkında bilgiler veren, Yargıcı, şöyle dedi: "Türkiye'de moda artık ne yazık ki öldü. Bu nedenle çocukları nasıl yetiştirdiğimiz çok önemli. Onları yeteneklerine göre eğitmeliyiz. Burada çok yetenekli çocuklar var. Merak ettiklerini soruyorlar. Çocuklar bizim geleceğimiz."
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