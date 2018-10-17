Kraliyet 'Arzu'su

İngiltere'nin tarihi evleriyle meşhur bölgesi Cotswolds'dan ev alan Yasemin ile Dikran Masis'ten sonra şimdi de Arzu Sabancı aynı bölgeye göz dikti. Önceki günlerde Kraliyet Ailesi'nin en gözde yerlerinden olan Cotswolds'da tatil yapan sosyetik işkadını, burada malikane arayışına girdi. 6 odalı malikaneyi beğenen Arzu Hanım, 3 milyon sterlinlik yani 23 milyon TL'lik evi almak için eşi Ömer Bey'in onayını bekliyor.
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