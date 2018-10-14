Hayvansever Nilüfer

Konser için Muğla'ya giden şarkıcı Nilüfer, Milas'taki Karacahisar köyüne ziyarete gitti. Burada bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Omzunda horozuyla poz veren bir köylüyle fotoğraf çektiren Nilüfer bu karesini, "Hayvansever her yer de hayvansever. Bütün gün tepesinden inmeyen horozuna 'Oğlum' diye hitap eden bu köylümüze alkış" notuyla paylaştı....
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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