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  • Saklambaç
  • 14.10.2018
  • Son Güncelleme: 13.10.2018 - 23:17
  • Gazete

Hayvansever Nilüfer

, konser için ’ya gitti. Karacahisar köyünü gezdi. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla da hayvanseverliğin yer ve yaş tanımadığını gösterdi

Hayvansever Nilüfer
Konser için 'ya giden , Milas'taki Karacahisar köyüne ziyarete gitti. Burada bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Omzunda horozuyla poz veren bir köylüyle fotoğraf çektiren Nilüfer bu karesini, "Hayvansever her yer de hayvansever. Bütün gün tepesinden inmeyen horozuna 'Oğlum' diye hitap eden bu köylümüze alkış" notuyla paylaştı....

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