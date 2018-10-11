Popçu Banu Zorlu, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Zorlu, "Yeni çıkacak 'Bay Bay' şarkımı önce Türkçe, daha sonra da İngilizce okuyacağım" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.
- Saklambaç
- 11.10.2018
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- Son Güncelleme: 10.10.2018 - 23:42
- Gazete
Banu Zorlu şarkısını İngilizce okuyacak
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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