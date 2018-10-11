Dolar 6,084
  • Saklambaç
  • 11.10.2018
  • Son Güncelleme: 10.10.2018 - 23:42
  • Gazete

şarkısını İngilizce okuyacak

İngilizce okuyacak
Popçu Banu Zorlu, önceki gün 's'de görüntülendi. Zorlu, "Yeni çıkacak 'Bay Bay' şarkımı önce Türkçe, daha sonra da İngilizce okuyacağım" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar