Sevilen oyuncu Ali Sunal ile avukat eşi Nazlı Kurbanzade, önceki gün Zorlu AVM'deydi. 7 aylık evli çift, kahvaltı keyfi yaptı. Kurbanzade ile Sunal, gözlükleri ve spor tarzlarıyla da uyum içerisindeydi...
- Saklambaç
- 11.10.2018
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- Son Güncelleme: 10.10.2018 - 23:37
- Gazete
Ali Sunal'ın kahvaltı keyfi
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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