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  • Saklambaç
  • 11.10.2018
  • Son Güncelleme: 10.10.2018 - 23:37
  • Gazete

'ın kahvaltı keyfi

Kahvaltı keyfi
Sevilen oyuncu Ali Sunal ile avukat eşi Nazlı Kurbanzade, önceki gün Zorlu 'deydi. 7 aylık evli çift, kahvaltı keyfi yaptı. Kurbanzade ile Sunal, gözlükleri ve spor tarzlarıyla da uyum içerisindeydi...

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