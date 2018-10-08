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  • Saklambaç
  • 08.10.2018 -
  • Son Güncelleme: 08.10.2018 - 01:55
  • Gazete

Erdem modası

dünyanın en ünlü modacıları arasına girdi.

Erdem modası
İngiliz Kraliyet Ailesi, her daim gösterişli yaşamıyla dikkatleri çekti. Mücevherleri, kıyafetleri hep dünyanın gündemindeydi. Özel günlerinde ise kendilerini Türk modacı 'na emanet etti. asıllı modacı, tasarımlarıyla başta Cambridge Düşesi Kate Middleton'ı, ardından ABD Başkanı Donald 'ın kızı Ivanka Trump'ı mest etti.

MİDDLETON KARŞI ÇIKTI
Kraliçeye yakınlığıyla bilinen Moralıoğlu'nun 'de dünya evine girecek olan Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie'nin de gelinliğini tasarlayacağı iddia edildi. Ancak saraya yakın kaynakların iddialarına göre Moralıoğlu'nun elbiselerine hayran kalan Eugenie, Middleton'ın tepkisi üzerine gelinliğini modacıya yaptırmaktan vazgeçti!




Ivanka Trump



12 Ekim'de evlenecek olan 'nin gelinliği şimdiden polemik konusu oldu.

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