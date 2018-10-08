Erdem modası

İngiliz Kraliyet Ailesi, her daim gösterişli yaşamıyla dikkatleri çekti. Mücevherleri, kıyafetleri hep dünyanın gündemindeydi. Özel günlerinde ise kendilerini Türk modacı Erdem Moralıoğlu'na emanet etti. Kanada asıllı modacı, tasarımlarıyla başta Cambridge Düşesi Kate Middleton'ı, ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı mest etti.
MİDDLETON KARŞI ÇIKTI
Kraliçeye yakınlığıyla bilinen Moralıoğlu'nun 12 Ekim'de dünya evine girecek olan Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie'nin de gelinliğini tasarlayacağı iddia edildi. Ancak saraya yakın kaynakların iddialarına göre Moralıoğlu'nun elbiselerine hayran kalan Eugenie, Middleton'ın tepkisi üzerine gelinliğini modacıya yaptırmaktan vazgeçti!
Ivanka Trump
12 Ekim'de evlenecek olan Prenses Eugenie'nin gelinliği şimdiden polemik konusu oldu.
MİDDLETON KARŞI ÇIKTI
Kraliçeye yakınlığıyla bilinen Moralıoğlu'nun 12 Ekim'de dünya evine girecek olan Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie'nin de gelinliğini tasarlayacağı iddia edildi. Ancak saraya yakın kaynakların iddialarına göre Moralıoğlu'nun elbiselerine hayran kalan Eugenie, Middleton'ın tepkisi üzerine gelinliğini modacıya yaptırmaktan vazgeçti!
Ivanka Trump
12 Ekim'de evlenecek olan Prenses Eugenie'nin gelinliği şimdiden polemik konusu oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.