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  • Saklambaç
  • 07.10.2018 -
  • Son Güncelleme: 07.10.2018 - 02:14
  • Gazete

Avşar ’si

Avşar Selfie’si
Her yerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan , geleneğini önceki gün de bozmadı. Avşar Kızı, İstinyePark'ta hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı. Fanlarıyla yapan sanatçı, mütevazılığıyla da takdir topladı.

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