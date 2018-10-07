Avşar Selfie’si

Her yerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Hülya Avşar, geleneğini önceki gün de bozmadı. Avşar Kızı, İstinyePark'ta hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı. Fanlarıyla selfie yapan sanatçı, mütevazılığıyla da takdir topladı.
- Saklambaç
- 07.10.2018 -
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- Son Güncelleme: 07.10.2018 - 02:14
- Gazete
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