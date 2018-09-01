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İkoncan dolması

bu kez mutfağa girdi. Ünlü ikoncan etli biber dolmasıyla, dolmaya sahip çıkan Yunanlılara parmak ısırttı

İkoncan dolması
Yılın büyük kısmını 'ın eğlence adası Mikonos'ta geçiren , önceki gün mutfağa girdi. Sosyetik ikoncan, kendisi ve dostları için etli biber dolması hazırladı. Dolmaları pişirmeden önce 'da paylaşan Taşpınar, giyim kuşamın dışında mutfakta da becerikli olduğunu kanıtladı. Yunanistan'da "Bizim yemeğimiz" diyerek lanse edilen dolmayı Yunanlılara yediren Eda, lezzetiyle de tam not aldı.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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