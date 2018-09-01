Yılın büyük kısmını Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'ta geçiren Eda Taşpınar, önceki gün mutfağa girdi. Sosyetik ikoncan, kendisi ve dostları için etli biber dolması hazırladı. Dolmaları pişirmeden önce Instagram'da paylaşan Taşpınar, giyim kuşamın dışında mutfakta da becerikli olduğunu kanıtladı. Yunanistan'da "Bizim yemeğimiz" diyerek lanse edilen dolmayı Yunanlılara yediren Eda, lezzetiyle de tam not aldı.
İkoncan dolması
Eda Taşpınar bu kez mutfağa girdi. Ünlü ikoncan etli biber dolmasıyla, dolmaya sahip çıkan Yunanlılara parmak ısırttı
Etiketler: Instagram , Yunanistan , Eda Taşpınar
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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