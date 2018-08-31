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ağlatacak

Yılmaz ağlatacak
Yakında atv'de ekrana gelecek olan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin oyuncularından Uğur Güneş, 'Yılmaz' karakterine hayat verecek. , başına gelenlerle ise seyirciyi ağlatacak.

Fragmanıyla büyük heyecan yaratan yeni sezonun en iddialı dizisinde , anasız babasız büyüyen Yılmaz Akkaya karakteriyle hayranlarının gönlünde taht kuracak. Dizi, Adana'nın 50 yıl öncesini anlatıyor…

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