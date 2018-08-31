Yılmaz ağlatacak

Yakında atv'de ekrana gelecek olan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin oyuncularından Uğur Güneş, 'Yılmaz' karakterine hayat verecek. Yılmaz, başına gelenlerle ise seyirciyi ağlatacak.
Fragmanıyla büyük heyecan yaratan yeni sezonun en iddialı dizisinde Güneş, anasız babasız büyüyen Yılmaz Akkaya karakteriyle hayranlarının gönlünde taht kuracak. Dizi, Adana'nın 50 yıl öncesini anlatıyor…
Fragmanıyla büyük heyecan yaratan yeni sezonun en iddialı dizisinde Güneş, anasız babasız büyüyen Yılmaz Akkaya karakteriyle hayranlarının gönlünde taht kuracak. Dizi, Adana'nın 50 yıl öncesini anlatıyor…
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