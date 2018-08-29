VIP öğrenciler

çocukları için masraftan kaçınmıyor... Çocuklarının ABD'de okumasını isteyen cemiyet hayatının gözde isimlerinin başındageliyor.bölümünde okuyor. 21 yaşındaki genç kızın bir yıllık eğitim masrafı iseÇocuğunun eğitimine para akıtan bir diğer isimse işkadınıMızraklı,geçtiğimiz günyazdırdı. İşkadınının cebindenbir yıllık eğitim giderleri içinçıktı.ile eşidegönderdi. Reçberçifti,bölümünde okuyacakkızları içingözden çıkardı.dekaydettirdi. Ülkü de okulun bir yıllık masrafıiçin (okul, kitap ve yurt)ödedi.