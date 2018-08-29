VIP öğrenciler

Sosyetikler, çocukları için masraftan kaçınmıyor... Çocuklarının ABD'de okumasını isteyen cemiyet hayatının gözde isimlerinin başında Caroline Koç geliyor. Koç'un küçük kızı Esra, Brown Üniversitesi'nde Sanat Tarihi ve Mimari bölümünde okuyor. 21 yaşındaki genç kızın bir yıllık eğitim masrafı ise okul, kitaplar ve yurt bedeli dahil toplam 71 bin dolar yani 443 bin lira… Çocuğunun eğitimine para akıtan bir diğer isimse işkadını Ruken Mızraklı…
'EĞİTİM ŞART' DEDİLER...
Mızraklı, oğlu Alp'i geçtiğimiz gün Emory Üniversitesi'ne yazdırdı. İşkadınının cebinden bir yıllık eğitim giderleri için 69 bin dolar (yaklaşık 430 bin lira) çıktı. Rüştü Reçber ile eşi Işıl Reçber de kızları Tuana'yı Boston Üniversitesi'ne gönderdi. Reçber çifti, Genetik-Biyoloji bölümünde okuyacak kızları için yıllık 70 bin doları yani 436 bin lirayı gözden çıkardı. Günsel Ülkü de oğlu Alp Doğan Yel'i Michigan Üniversitesi'ne kaydettirdi. Ülkü de okulun bir yıllık masrafı için (okul, kitap ve yurt) 62 bin dolar (yaklaşık 386 bin lira) ödedi.
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