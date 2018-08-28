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Kaptan Güneş

Kaptan Güneş

Şarkıcı Burcu Güneş, önceki gün Karaman'ın Ermenek ilçesinde konser verdi. Güneş, konser öncesi de Turkuaz Gölü'nde tekneyle gezintiye çıktı. Teknenin dümenine de geçen başarılı sanatçıya gezi sırasında 6 yıllık sevgilisi Hakan Kurtal eşlik etti.

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