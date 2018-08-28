Şarkıcı Burcu Güneş, önceki gün Karaman'ın Ermenek ilçesinde konser verdi. Güneş, konser öncesi de Turkuaz Gölü'nde tekneyle gezintiye çıktı. Teknenin dümenine de geçen başarılı sanatçıya gezi sırasında 6 yıllık sevgilisi Hakan Kurtal eşlik etti.
Kaptan Güneş
Şarkıcı Burcu Güneş, önceki gün Karaman'ın Ermenek ilçesinde konser verdi. Güneş, konser öncesi de Turkuaz Gölü'nde tekneyle gezintiye çıktı. Teknenin dümenine de geçen başarılı sanatçıya gezi sırasında 6 yıllık sevgilisi Hakan Kurtal eşlik etti.
Etiketler: Burcu Güneş , Karaman
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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