Kaptan Güneş

Şarkıcı Burcu Güneş, önceki gün Karaman'ın Ermenek ilçesinde konser verdi. Güneş, konser öncesi de Turkuaz Gölü'nde tekneyle gezintiye çıktı. Teknenin dümenine de geçen başarılı sanatçıya gezi sırasında 6 yıllık sevgilisi Hakan Kurtal eşlik etti.



