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Son moda tatil

Son moda tatil
Lübnanlı dünyaca ünlü modacı Elie Saab'ın oğlu Celio, adeta Türkiye'ye demir attı. geçtiğimiz haftalarda Göcek'te başlayan genç modacı, ardından soluğu Bodrum'da aldı. Kendisi gibi Lübnanlı aşkıyla Mandarin Orieantal'in geceliği 30 bin liralık süitinde kalan Saab, tatiline devam ediyor.

Önceki gün de otelini değiştirip bu kez yine Türkbükü'nün en popüler yerlerinden Maçakızı'na giden , keyif çattı. İlk olarak Ege'nin eşsiz denizinde su kayağı yapan sosyetik, ardından da Maçakızı'nda midye dolma ziyafeti çekti. Celio Saab, bu anları da instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.


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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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