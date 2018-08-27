Son moda tatil

Lübnanlı dünyaca ünlü modacı Elie Saab'ın oğlu Celio, adeta Türkiye'ye demir attı. Tatiline geçtiğimiz haftalarda Göcek'te başlayan genç modacı, ardından soluğu Bodrum'da aldı. Kendisi gibi Lübnanlı aşkıyla Mandarin Orieantal'in geceliği 30 bin liralık süitinde kalan Saab, tatiline devam ediyor.
Önceki gün de otelini değiştirip bu kez yine Türkbükü'nün en popüler yerlerinden Maçakızı'na giden Celio Saab, keyif çattı. İlk olarak Ege'nin eşsiz denizinde su kayağı yapan sosyetik, ardından da Maçakızı'nda midye dolma ziyafeti çekti. Celio Saab, bu anları da instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Önceki gün de otelini değiştirip bu kez yine Türkbükü'nün en popüler yerlerinden Maçakızı'na giden Celio Saab, keyif çattı. İlk olarak Ege'nin eşsiz denizinde su kayağı yapan sosyetik, ardından da Maçakızı'nda midye dolma ziyafeti çekti. Celio Saab, bu anları da instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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