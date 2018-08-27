Masis sarayı

Cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden işadamı Dikran Masis ile mimar eşi Yasemin Masis, İngiltere'deki yatırımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 4 milyon liraya Tower Köprüsü manzaralı lüks bir daire satın alan ünlü çift, oğulları Theo için de şehrin gürültüsünden uzak bir noktada ev arayışına girmişti. İngiltere'nin doğal güzellikleri ve tarihi evleriyle meşhur bölgesi Cotswolds'a hayran kalan ikili, buradan krallara layık bir malikane satın aldı. Ünlü çiftin saray yavrusunu andıran malikane için yaklaşık 5 milyon İngiliz sterlini yani 38 milyon 500 bin lira ödediği konuşuluyor.
KISKANDIRAN KARELER...
2 yaşındaki oğullarıyla yeni evlerinden paylaşım yapan sosyetik mimar, yıldızların da tercihi olan kasabada temiz havanın tadını çıkarıp doğayla iç içe hayatıyla imrendirdi. Yasemin Masis, binicilik sevgisini de çiftliğindeki atlarıyla konuşturuyor.
PRENS'E KOMŞU
Masis çiftinin evinin olduğu Cotswolds bölgesi Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın da gözdesi… Sussex Dükü ile Düşesi, geçtiğimiz aylarda bölgeden aldıkları malikanede enerji depoluyor. İkili, hafta sonları Cotswolds'a giderek stres atıyor.
KISKANDIRAN KARELER...
2 yaşındaki oğullarıyla yeni evlerinden paylaşım yapan sosyetik mimar, yıldızların da tercihi olan kasabada temiz havanın tadını çıkarıp doğayla iç içe hayatıyla imrendirdi. Yasemin Masis, binicilik sevgisini de çiftliğindeki atlarıyla konuşturuyor.
PRENS'E KOMŞU
Masis çiftinin evinin olduğu Cotswolds bölgesi Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın da gözdesi… Sussex Dükü ile Düşesi, geçtiğimiz aylarda bölgeden aldıkları malikanede enerji depoluyor. İkili, hafta sonları Cotswolds'a giderek stres atıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.