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’ın mavisi

Dizer, ’la romantik fotoğrafının altına ’ın ‘Dünya ne kadardı dedim. Mavi kadardı dedi’ şiirini yazdı...

Başak’ın mavisi
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, aşklarıyla hayranlarını imrendiriyor. Yılın yorgunluğunu Ege'de atan ünlü çift, önceki gün lüks teknelerinde gün batımını izledi.

Güzel stil danışmanı, oyuncu eşiyle fotoğrafını paylaşıp Turgut Uyar'ın "Dünya ne kadardı, dedim. Mavi kadardı, dedi" dizesini yazarak bir kez daha aşkını ilan etti.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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