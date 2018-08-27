Başak’ın mavisi

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, aşklarıyla hayranlarını imrendiriyor. Yılın yorgunluğunu Ege'de atan ünlü çift, önceki gün lüks teknelerinde gün batımını izledi.
Güzel stil danışmanı, oyuncu eşiyle fotoğrafını paylaşıp Turgut Uyar'ın "Dünya ne kadardı, dedim. Mavi kadardı, dedi" dizesini yazarak bir kez daha aşkını ilan etti.
Güzel stil danışmanı, oyuncu eşiyle fotoğrafını paylaşıp Turgut Uyar'ın "Dünya ne kadardı, dedim. Mavi kadardı, dedi" dizesini yazarak bir kez daha aşkını ilan etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.