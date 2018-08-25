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Plaj golcüsü

PLAJ GOLCÜSÜ
Futbolculuk kariyerinden sonra oyunculuğa el atan Serenay Aktaş, Çeşme'de parladı. Bir arkadaşıyla birlikte Alaçatı'da jet-ski keyfi yapan güzel oyuncu, örgülü saçlarıyla ilgi odağı oldu. Aktaş, "Çeşme'nin yıldızı" dedirtti.



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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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