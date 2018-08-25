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Kızılderili Azra

Kızılderili Azra
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yüzleri gülümseten Azra Akın, önceki gün de çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Atakan Koru ile evliliğinden 6 aylık hamile olan Azra Akın elinde okla bir pozunu paylaştı. Takipçileri Akın'ın minik halini kızılderililere benzetirken "Kızılderililer'in Türk olduğu belgelendi" esprileri yapıldı.



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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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