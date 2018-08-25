Çocuk seferi

vermeye devamediyor... Geçtiğimiz günmilyonlukvillasının havuzunda sevgilisive eski eşiolan oğlunu bir araya getiren ünlükomedyen, önceki gün ise aileyigenişletti. Cem Yılmaz, CennetKoyu'nda demirli olanisimli teknesinde bu kezyanı sıraile Samyeli'nin eskievliliğinden olan kızıağırladı.