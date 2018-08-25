Cem Yılmaz, ikinci evlilik sinyali vermeye devam ediyor... Geçtiğimiz gün Cennet Koyu'ndaki milyonluk villasının havuzunda sevgilisi Defne Samyeli ve eski eşi Ahu Yağtu'dan olan oğlunu bir araya getiren ünlü komedyen, önceki gün ise aileyi genişletti. Cem Yılmaz, Cennet Koyu'nda demirli olan 'Samatya' isimli teknesinde bu kez sevgilisi ve oğlu Kemal'in yanı sıra ağabeyi Can Yılmaz ile Samyeli'nin eski evliliğinden olan kızı Deren Talu'yu ağırladı.
Çocuk seferi
Geçtiğimiz gün aşkı Defne Samyeli ile oğlunu buluşturan Cem Yılmaz’dan yeni hamle. Şovmen, önceki gün lüks yatında bu kez Samyeli’nin kızı Deren ile ağabeyini ağırladı
Cem Yılmaz, ikinci evlilik sinyali vermeye devam ediyor... Geçtiğimiz gün Cennet Koyu'ndaki milyonluk villasının havuzunda sevgilisi Defne Samyeli ve eski eşi Ahu Yağtu'dan olan oğlunu bir araya getiren ünlü komedyen, önceki gün ise aileyi genişletti. Cem Yılmaz, Cennet Koyu'nda demirli olan 'Samatya' isimli teknesinde bu kez sevgilisi ve oğlu Kemal'in yanı sıra ağabeyi Can Yılmaz ile Samyeli'nin eski evliliğinden olan kızı Deren Talu'yu ağırladı.
Etiketler: Cem Yılmaz , Ahu Yağtu , Cennet Koyu , Deren Talu , defin samyeli , boyu
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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