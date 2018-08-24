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Kaya büyüdü

Kaya büyüdü
Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu Hüseyin Kaya, önceki gün 12 yaşına girdi. Tanyolaç, oğlu için 'daki evinde parti verdi. , pastasını babası, annesi ve ablası Zehra ile kesti.
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