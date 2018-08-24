Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu Hüseyin Kaya, önceki gün 12 yaşına girdi. Tanyolaç, oğlu için İstanbul'daki evinde parti verdi. Hüseyin Kaya, pastasını babası, annesi ve ablası Zehra ile kesti.
Kaya büyüdü
Etiketler: Kaya Çilingiroğlu , Feraye Tanyolaç , İstanbul , Hüseyin Kaya
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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