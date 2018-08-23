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Tilbe rahatlığı

Tilbe rahatlığı
Kendine has tarzıyla adından söz ettiren , önceki akşam Azka Hotel'deki konseriyle olay oldu. Tilbe, ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla dans etti.

Uzun kırmızı elbisesini yukarı çekip çiçekli çoraplarıyla dans eden şarkıcı, hayranlarından büyük alkış aldı. Tilbe, bu hareketiyle de Bodrum'a damga vurdu.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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