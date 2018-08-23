Tilbe rahatlığı

Kendine has tarzıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, önceki akşam Bodrum Azka Hotel'deki konseriyle olay oldu. Tilbe, ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla dans etti.
Uzun kırmızı elbisesini yukarı çekip çiçekli çoraplarıyla dans eden şarkıcı, hayranlarından büyük alkış aldı. Tilbe, bu hareketiyle de Bodrum'a damga vurdu.
Uzun kırmızı elbisesini yukarı çekip çiçekli çoraplarıyla dans eden şarkıcı, hayranlarından büyük alkış aldı. Tilbe, bu hareketiyle de Bodrum'a damga vurdu.
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