Yol Durumu
  1. Engel tanımadı
  2. Aleyna korkuttu

şov

Atiye şov
Popçu Atiye, Kurban Bayramı'nın ilk günü Antalya Gloria Hotel Resorts'daki konserinde hayranlarıyla bir araya geldi. , konserinde söylediği yerli ve yabancı şarkıların yanı sıra darbuka şovuyla da herkesi coşturdu.

Etiketler: ,
  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar