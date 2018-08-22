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Pamuk eller 'Kim'e

Pamuk eller Kime
Kişisel serveti 350 milyon dolar olan Kim Kardashian'ın hayranları da kendisi gibi umursamaz çıktı! Dünyaca ünlü yıldızın hayranları, Kardashian için bir internet sitesi açarak bağış kampanyası başlattı. Kampanyanın amacı ise yardıma muhtaçlar için değil Kim için para toplamak.

Hayranı oldukları yıldızın 'dünyanın en zengin kadını' olmasını isteyen Kim Kardashian sevenleri, milyonlarca dolar para toplamak istediklerini söyleyerek tüm dünyada tepki çekti.
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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