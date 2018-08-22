Pamuk eller 'Kim'e

Kişisel serveti350 milyon dolar olanKim Kardashian'ınhayranları da kendisigibi umursamaz çıktı!Dünyaca ünlü yıldızınhayranları, Kardashianiçin bir internetsitesi açarak bağışkampanyası başlattı.Kampanyanın amacı iseyardıma muhtaçlar içindeğil Kim Kardashianiçin para toplamak.
Hayranı olduklarıyıldızın 'dünyanınen zengin kadını'olmasını isteyen KimKardashian sevenleri,milyonlarca dolarpara toplamakistediklerini söyleyerektüm dünyada tepkiçekti.
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