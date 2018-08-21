Dünyaca ünlü aktris Elizabeth Banks, yeni filmi 'Charlie'nin Melekleri' için ABD ile Türkiye arasında mekik dokuyor. Yönetmenliğini üstlendiği filmin çekimleri için geçtiğimiz günlerde İstanbul'un tarihi yerlerinde keşfe çıkan güzel yıldız, önceki gün de Eminönü'nün sokaklarında gezindi.
İstanbul'a demir attı
Etiketler: Elizabeth Banks , Türkiye , İstanbul
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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