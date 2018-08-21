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'a demir attı

İstanbula demir attı

Dünyaca ünlü aktris Elizabeth Banks, yeni filmi 'Charlie'nin Melekleri' için ABD ile arasında mekik dokuyor. Yönetmenliğini üstlendiği filmin çekimleri için geçtiğimiz günlerde İstanbul'un tarihi yerlerinde keşfe çıkan güzel yıldız, önceki gün de Eminönü'nün sokaklarında gezindi.

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