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vakti

Kahve vakti
Geçtiğimiz 45 günde 6 ülkeyi gezen Feryal Gülman'ın son durağı Bodrum oldu. Ünlü işkadını, önceki gün yakın dostlarıyla Yalıkavak'ta buluştu. Güne mükellef bir sofrada başlayan Gülman, ardından kahve keyfi yaptı. İşkadını, bu anı da instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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