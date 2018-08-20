Geçtiğimiz 45 günde 6 ülkeyi gezen Feryal Gülman'ın son durağı Bodrum oldu. Ünlü işkadını, önceki gün yakın dostlarıyla Yalıkavak'ta buluştu. Güne mükellef bir sofrada başlayan Gülman, ardından kahve keyfi yaptı. İşkadını, bu anı da instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
Kahve vakti
Etiketler: Feryal Gülman , Bodrum , kahve
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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