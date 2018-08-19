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bitti iş zamanı

Tatil bitti iş zamanı
Yazın coşkusu sürerken; Cansu Dere için sona erdi. Geçtiğimiz gün Engin Öztürk'le Bodrum'da keyif süren oyuncu, önceki akşam görüntülendiği Atatürk Havalimanı'nda "Tatil bitti, iş zamanı" dedi.

Halil ÇİLİNGİR
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