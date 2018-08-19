35 / 25 38 / 25 31 / 17 29 / 13 31 / 17 33 / 18 31 / 18 32 / 25 22 / 10 27 / 18 39 / 24 34 / 21 31 / 17 40 / 18 27 / 12 33 / 19 34 / 19 29 / 15 29 / 14 33 / 19 34 / 20 34 / 24 33 / 15 31 / 14 36 / 23 39 / 22 31 / 19 35 / 21 34 / 19 32 / 16 25 / 13 32 / 18 36 / 24 29 / 22 28 / 14 32 / 19 33 / 25 30 / 20 32 / 18 34 / 27 33 / 24 35 / 25 36 / 23 34 / 18 31 / 16 24 / 11 29 / 13 30 / 13 32 / 19 33 / 22 31 / 18 36 / 23 33 / 23 30 / 19 31 / 17 33 / 20 38 / 23 35 / 27 34 / 20 33 / 17 28 / 16 30 / 16 29 / 22 34 / 24 29 / 22 33 / 23 30 / 23 38 / 25 31 / 24 27 / 13 39 / 25 34 / 25 32 / 23 31 / 17 27 / 23 35 / 17 32 / 18 27 / 13 32 / 21 28 / 14 28 / 20
Yazın coşkusu
sürerken; Cansu Dere
için tatil
sona erdi.
Geçtiğimiz gün Engin Öztürk'le Bodrum'da
keyif süren
oyuncu,
önceki akşam
görüntülendiği
Atatürk
Havalimanı'nda "Tatil bitti, iş zamanı"
dedi. Halil ÇİLİNGİR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.