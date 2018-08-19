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şerefine havalı parti!

Nico şerefine havalı parti!
DÜnyaca ünlü yıldızlarla çalışan Türk fotoğrafçı Mert Alaş, önceki gün ilginç bir kutlamaya imza attı. Alaş, İbiza'daki lüks villasında bir yaşına basan köpeği Nico için parti düzenledi. Evini balonlarla süsleyen , partide çekilen bu kareyi de instagram'da "Nico, bugün 1 yaşında" diyerek paylaştı.
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