DÜnyaca ünlü yıldızlarla çalışan Türk fotoğrafçı Mert Alaş, önceki gün ilginç bir kutlamaya imza attı. Alaş, İbiza'daki lüks villasında bir yaşına basan köpeği Nico için parti düzenledi. Evini balonlarla süsleyen Mert Alaş, partide çekilen bu kareyi de instagram'da "Nico, bugün 1 yaşında" diyerek paylaştı.
Nico şerefine havalı parti!
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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