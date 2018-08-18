Sanatseverlerin her yıl merakla beklediği 'Uluslararası Antalya Piyano Festivali', bu yıl 19. kez, 1 ile 9 Eylül tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek. 8 Eylül'de ünlü besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu konseri olacak.
Yıldız yağacak
Etiketler: Fahir Atakoğlu , Antalya , Eylül
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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