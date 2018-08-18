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Pastalı sürpriz

Pastalı sürpriz
Usta sanatçı Selami Şahin, 70. yaşını önceki akşam ailesiyle birlikte kutladı. Çeşme'de oğlu Emirhan Şahin'in ortak olduğu Cove Aya Yorgi isimli mekana giden sanatçı, ailesinin yaptığı sürpriz karşısında büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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