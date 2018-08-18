Usta sanatçı Selami Şahin, 70. yaşını önceki akşam ailesiyle birlikte kutladı. Çeşme'de oğlu Emirhan Şahin'in ortak olduğu Cove Aya Yorgi isimli mekana giden sanatçı, ailesinin yaptığı sürpriz karşısında büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.
Pastalı sürpriz
Etiketler: Selami Şahin , Aya Yorgi
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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