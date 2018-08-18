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Maşallah

Maşallah Vergara
Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Sophia Vergara, Türkler ile özdeşleşen 'nazar boncuğu'nu çok sevdi. Geçtiğimiz gün nazar boncuklu kolyesiyle dikkat çeken 46 yaşındaki aktris, önceki gün de özel yaptırdığı nazar boncuklu kolyesiyle poz verdi. , kolyesini de instagram'da paylaşıp "Beni koruyor" diye yazdı.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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