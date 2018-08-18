Maşallah Vergara

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en güzel kadınları
arasında gösterilen
Sophia Vergara,
Türkler ile özdeşleşen
'nazar boncuğu'nu
çok sevdi. Geçtiğimiz
gün nazar boncuklu
kolyesiyle dikkat
çeken
46 yaşındaki
aktris, önceki gün
de
özel yaptırdığı nazar boncuklu kolyesiyle
poz verdi.
Vergara
, kolyesini de
instagram'da paylaşıp
"Beni koruyor"
diye yazdı.
18 Ağustos 2018, Cumartesi Gazete
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