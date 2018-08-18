Heyecanlı start

Atv'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden 'Can Kırıkları'nın çekimleri başladı. Başrollerinde Hande Doğandemir ile Seçkin Özdemir'in yer aldığı dizi için yapımcı Mehmet Yiğit Alp, şöyle dedi:
"Yeni dizimiz hepimize hayırlı olsun. Can Kırıkları iki kadın polisin dramını ele alıyor. Güçlü bir hikaye ve güzel bir kadro ile seyirci karşısına çıkacağız."
"Yeni dizimiz hepimize hayırlı olsun. Can Kırıkları iki kadın polisin dramını ele alıyor. Güçlü bir hikaye ve güzel bir kadro ile seyirci karşısına çıkacağız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.