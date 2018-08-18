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Heyecanlı start

Heyecanlı start
Atv'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden 'Can Kırıkları'nın çekimleri başladı. Başrollerinde Hande Doğandemir ile Seçkin Özdemir'in yer aldığı dizi için yapımcı Mehmet Yiğit Alp, şöyle dedi:

"Yeni dizimiz hepimize hayırlı olsun. iki kadın polisin dramını ele alıyor. Güçlü bir hikaye ve güzel bir kadro ile seyirci karşısına çıkacağız."

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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