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buluşma

Efsane buluşma
Hollywood'un filmi 'Grease'in yıldızları Olivia Newton-John ile John Travolta, önceki gün bir araya geldi. 1978'de çektikleri filmde sergiledikleri meşhur dans şovlarını yineleyen ünlü yıldızlar, hayranlarını geçmişe götürdü.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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