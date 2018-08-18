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Alo firar!

Alo firar!
Geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı Ümit Cem Şenol'un kendisine ait kredi kartıyla alışveriş yaptığının ortaya çıkmasıyla gözlerin çevrildiği Hande Yener, önceki akşam Bebek'teydi. Basın mensuplarının kendisini fark ettiğini gören Yener, bir anda büyük panik yaşadı.

Ünlü şarkıcı, yediği waffle ve çayını yarıda bırakıp mekandan ayrıldı. Yanındaki arkadaşına "Al şu parayı, hesabı hemen öde. Gitmemiz lazım" diyen popçu, hemen telefonuna sarılıp gazetecilerin eski nişanlısıyla ilgili sorularından da kurtulmayı başardı.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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