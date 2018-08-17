Sık sık oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel, makus talihini yenemedi. 24 yaşındaki Erçel, geçtiğimiz gün bir internet sitesindeki "En itici oyuncu" anketinde ipi göğüsledi.
En gıcık olunan ünlüler listesine adını ilk sıradan yazdıran güzel oyuncu, geçtiğimiz gün de İngilizce'si yüzünden dalga konusu olmuştu.
En gıcık olunan ünlüler listesine adını ilk sıradan yazdıran güzel oyuncu, geçtiğimiz gün de İngilizce'si yüzünden dalga konusu olmuştu.
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