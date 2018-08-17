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En itici oyuncu

En itici oyuncu
Sık sık oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel, makus talihini yenemedi. 24 yaşındaki , geçtiğimiz gün bir internet sitesindeki "En itici oyuncu" anketinde ipi göğüsledi.

En gıcık olunan ünlüler listesine adını ilk sıradan yazdıran güzel oyuncu, geçtiğimiz gün de İngilizce'si yüzünden dalga konusu olmuştu.
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