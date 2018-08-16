Fulya Zenginer, yüzü gibi gönlünün de güzelliğini bir kez daha kanıtladı. 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda kestirdiği saçlarını kanser hastalarına peruk için bağışlamıştı. Zenginer, önceki gün de kanserli bir hayranına moral ziyaretinde bulundu.
Gönlü zengin
Etiketler: Fulya Zenginer , gönül
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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