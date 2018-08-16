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Gönlü zengin

Gönlü zengin
Fulya Zenginer, yüzü gibi gönlünün de güzelliğini bir kez daha kanıtladı. 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda kestirdiği saçlarını kanser hastalarına peruk için bağışlamıştı. Zenginer, önceki gün de kanserli bir hayranına moral ziyaretinde bulundu.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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