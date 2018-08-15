Türkbükü’nde 'Koç' çıkarması

KOÇ Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, önceki gün sahibi olduğu Türkbükü Divan Otel'e geldi. Sezon başında 'Nazenin 5' isimli teknesi ile Ege turu yapan Koç, kısa bir sahil turundan sonra akşam yemeğine geçti.



Yakın arkadaşı Tahire Demircan ve kalabalık bir ekiple ile yemeğe geçen Koç, yine klasını konuşturdu. Her daim şık giyim tarzı ile dikkat çeken Rahmi Bey, Bodrum'a uygun olarak da renkli kıyafetler tercih etti.



DOĞAN SAVAŞ