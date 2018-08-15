Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı'nın bebek heyecanı tavan yaptı. Kızları Mihran Ela'yı sabırsızlıkla bekleyen 8 aylık hamile oyuncu, dün eşiyle romantik pozlarını instagram'da paylaştı. Karnı iyice büyüyen güzel oyuncu kızına Sezen Aksu'nun 'Canımsın Sen' şarkısının sözleriyle seslendi.
Kızına şarkı gönderdi
Etiketler: Caner Erkin , şükran ovalı , sezen aksu
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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