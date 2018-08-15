Bunu da gördük!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serdal Adalı'nın işadamı oğlu Serhan Adalı, sevgilisine aldığı hediyeyle ağızları açıkta bıraktı. Adalı; sevgililerine kedi ve köpek armağan eden isimlerin aksine aşkına domuz yavrusu hediye etti. Adalı, kız arkadaşı için aldığı domuzu da önceki gün sosyal medyada "Ailemizin yeni üyesi" notuyla paylaştı. Domuz yavrusunu örtüye sarıp aşkının kucağına bırakan işadamı, bu anları da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.







BALDWIN'E ÖZENDİ

Bu paylaşımına ABD'li şarkcı Justin Bieber'in manken nişanlısı Hailey Baldwin'i etiketleyen Adalı'nın bu hamlesi sonradan anlaşıldı. Güzel manken de geçtiğimiz gün çarşafa sarılı bir domuz yavrusuyla paylaştığı videoyla Twitter'da olay olmuştu. Serhan Adalı, bugüne kadar görülmemiş bu ilginç hediyesiyle "Ne günlere kaldık" dedirtti.







Serdal Adalı - Eren Adalı





EBRU KAZIKTAŞ