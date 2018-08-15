Antalya’ya aşık oldu

Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, dün akşam Antalya'daki Regnum Carya Otel'de Türk hayranlarını coşturdu. Muhteşem bir performansa imza atan genç popçu, konser öncesi otelin 15 bin dolarlık (98 bin liralık) villasında konakladı.
Konseri için bir gün öncesinden Türkiye'ye gelen ünlü yıldız, deniz keyfi yaparak stres attı. 22 yaşındaki şarkıcı, Antalya'ya hayran kaldı. Sosyal medyada 16 milyondan fazla takipçisi olan Lipa, Antalya'dan bol bol paylaşım yaparak ülkemizin yurt dışındaki tanıtımına da katkı sağladı.
Popçu, hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.
Konseri için bir gün öncesinden Türkiye'ye gelen ünlü yıldız, deniz keyfi yaparak stres attı. 22 yaşındaki şarkıcı, Antalya'ya hayran kaldı. Sosyal medyada 16 milyondan fazla takipçisi olan Lipa, Antalya'dan bol bol paylaşım yaparak ülkemizin yurt dışındaki tanıtımına da katkı sağladı.
Popçu, hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.
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