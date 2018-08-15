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’ya aşık oldu

Dün akşam ’da rüzgarı esti. Konser öncesi ’nın 15 bin dolarlık villasında kalan ünlü yıldız, da ülkemizden övgüyle bahsetti

Antalya’ya aşık oldu
Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, dün akşam Antalya'daki Otel'de Türk hayranlarını coşturdu. Muhteşem bir performansa imza atan genç popçu, konser öncesi otelin 15 bin dolarlık (98 bin liralık) villasında konakladı.



Konseri için bir gün öncesinden 'ye gelen ünlü yıldız, deniz keyfi yaparak stres attı. 22 yaşındaki şarkıcı, 'ya hayran kaldı. da 16 milyondan fazla takipçisi olan Lipa, Antalya'dan bol bol paylaşım yaparak ülkemizin yurt dışındaki tanıtımına da katkı sağladı.



Popçu, hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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