58’lik çapkın

Hollywood'daki yaşça küçük sevgili rüzgarına Sean Penn de katıldı. Oscarlı aktör, önceki gün kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Leila George ile Honolulu tatilinde görüntülendi. Cuma günü 58 yaşına girecek olan oyuncu, doğum gününü de tatilde kutlayacak.
Sean Penn ilerleyen yaşına rağmen fit ve kaslı vücuduyla dikkat çekti. Dünyaca ünlü aktörün oyunculuk yapan sevgilisi ise 59 yaşındaki aktör Vincent D'Onofrio'nun kızı.
Sean Penn ilerleyen yaşına rağmen fit ve kaslı vücuduyla dikkat çekti. Dünyaca ünlü aktörün oyunculuk yapan sevgilisi ise 59 yaşındaki aktör Vincent D'Onofrio'nun kızı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.