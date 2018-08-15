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58’lik çapkın

Cuma günü 58 yaşına basacak olan , Honolulu tatilinde kendisinden 31 yaş küçük oyuncu sevgilisiyle görüntülendi

58’lik çapkın
Hollywood'daki yaşça küçük sevgili rüzgarına de katıldı. Oscarlı aktör, önceki gün kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Leila George ile Honolulu tatilinde görüntülendi. Cuma günü 58 yaşına girecek olan oyuncu, doğum gününü de tatilde kutlayacak.



Sean Penn ilerleyen yaşına rağmen fit ve kaslı vücuduyla dikkat çekti. Dünyaca ünlü aktörün oyunculuk yapan sevgilisi ise 59 yaşındaki aktör Vincent D'Onofrio'nun kızı.



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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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