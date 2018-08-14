Yol Durumu
  1. Denizin ortasında konser
  2. Tek şezlongda iki kişi

olmaz

Olmazsa olmaz
Magazin dünyasının ünlüleri, tatilde olmazlarını açıkladı. Metin Hara, "Tatil, müziksiz olmaz" diyerek kulaklığını yanından ayırmıyor.Şarkıcı Simge Sağın ise 'Tanrılar Okulu' kitabını elinden düşürmezken Kenan Doğulu'nun 'Vay Be' albümünü dinliyor.

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar