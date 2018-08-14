Magazin dünyasının ünlüleri, tatilde olmazsa olmazlarını açıkladı. Metin Hara, "Tatil, müziksiz olmaz" diyerek kulaklığını yanından ayırmıyor.Şarkıcı Simge Sağın ise 'Tanrılar Okulu' kitabını elinden düşürmezken Kenan Doğulu'nun 'Vay Be' albümünü dinliyor.
Olmazsa olmaz
Etiketler: Metin Hara , Kenan Doğulu , olmazsa
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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