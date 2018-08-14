Kalpten kare

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oğlu Demir'le Bodrum
tatili sürüyor. Yıldız,
önceki gün eski eşi Sinan Serter'den
olan oğluyla sarıldığı
anın fotoğrafını
paylaşıp 'Kalpten kalbe'
notu düştü.
kalan karakter 1000
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