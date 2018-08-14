Yol Durumu
  1. Burcu firarda
  2. Denizin ortasında konser

kare

Kalpten kare
Sunucu Özlem Yıldız'ın oğlu Demir'le Bodrum tatili sürüyor. Yıldız, önceki gün eski eşi Sinan Serter'den olan oğluyla sarıldığı anın fotoğrafını paylaşıp 'Kalpten kalbe' notu düştü.

Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar