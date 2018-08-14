Engin’den müjde

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filminin
galası için önceki
hafta Peru'ya
giden Engin Akyürek,
müjdeyi verdi! Sanatçı, Karen Schwarz'ın
programına konuk
oldu. 36
yaşındaki
oyuncu, hayatını anlatan bir kitap
yazacağını
ve kitabın İspanyolca'ya
çevrileceğini
duyurdu.
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