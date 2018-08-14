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Engin’den müjde

Engin’den müjde
'Çocuklar Sana Emanet' filminin galası için önceki hafta Peru'ya giden Engin Akyürek, müjdeyi verdi! Sanatçı, Karen Schwarz'ın programına konuk oldu. 36 yaşındaki oyuncu, hayatını anlatan bir kitap yazacağını ve kitabın İspanyolca'ya çevrileceğini duyurdu.


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